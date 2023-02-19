كاسياس يصف بيكيه بـ«الطفل الغبي»

2023/02/19 | 13:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتراشق الإسبانيان إيكر كاسياس حارس ريال مدريد السابق، وزميله في المنتخب جيرارد بيكيه، نجم برشلونة السابق، عادة عبر مواقع التواصل، لكن تربطهما صداقة قوية رغم العداء الظاهري بينهما لدرجة أن كاسياس جزء من مشروع بيكيه الجديد في كاتالونيا، دوري الملوك.



واستغل إيباي ليانوس، الذي يبث عبر مواقع التواصل، هذه العلاقة النادرة بين نجمي الكلاسيكو السابقين وسأل كاسياس عن رأيه في بيكيه عبر الواتس أب فقال: «ألا تعتقد أنه نذل بعض الشيء؟ كن صريحاً.



طفل غبي جداً».ونشر ليانوس ما كتبه كاسياس على حسابه في تويتر وكتب تحت عبارة كاسياس: «كاسياس نهض لطيفاً من النوم اليوم»، وحصلت التغريدة على أكثر من 110 آلاف إعجاب وتمت إعادة نشرها 3500 مرة.

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