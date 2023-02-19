شهادات أدبية في الاحتفاء بتجربة الشاعر هشام عبدالكريم في الموصل

2023/02/19 | 13:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل -الزمان أقام الاتحاد العام للأدباء والكتّاب فرع نينوى مساء السبت حفلاً تكريميّا ً للشاعر هشام عبد الكريم، وقد استهلّ الحفل بالوقوف لقراءة سورة الفاتحة على أرواح ضحايا الزلزال في سورية وتركيا، ثم قرأ الشاعر واحدة من قصائده، و قدّم الأستاذ الدكتور خليل شكري هياس ورقة نقديّة، تحدث فيها عن (السؤال) في شعر هشام عبد […]

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