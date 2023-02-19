السوداني يوجه بصرف

2023/02/19 | 13:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، بأطلاق منحة العودة للعوائل العائدة الى سنجار.

وذكرت وزارة الهجرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لتثبيت خطوات الحكومة ودعم ملف سنجار، سيتم اطلاق منحة العودة للعوائل العائدة الى سنجار في الوجبة القادمة".

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