2023/02/19 | 13:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

نظمت بعثة حلف الناتو في العراق، اليوم الاحد، مسيرة تضامنية مع ضحايا الزلزال في تركيا.

وبحسب صور نشرها السفير التركي لدى العراق علي رضا غوناي عبر تويتر، وتابعتها (بغداد اليوم)، خرج مجموعة من جنود بعثة الناتو بمسيرة في العاصمة بغداد للتعبير عن تضامنهم مع ضحايا الزلزال في تركيا.

وعبر السفير التركي، عن شكره للبعثة على هذا التضامن.

ولقي حتى الآن أكثر من 46 ألف شخص مصرعهم في تركيا وسوريا جراء الكارثة الذي ضرب البلاد قبل 12 يوما، ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى حيث لا يزال الكثير من المواطنين في عداد المفقودين.

وقال مسؤولون إن أكثر من 84 ألف مبنى إما انهارت، أو تحتاج إلى هدم عاجل أو تضررت بشدة في الزلزال.

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