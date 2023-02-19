شرطة كربلاء: اعتقال

2023/02/19 | 13:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاء

ألقت شرطة محافظة كربلاء، اليوم الأحد، القبض على مطلوب وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب في إحدى السيطرات الخارجية التابعة للمحافظة.

وذكر بيان لشرطة كربلاء، تلقته (بغداد اليوم)، أن "بتوجيه قائد شرطة محافظة كربلاء، اللواء أحمد علي زويني، بتفعيل الحواسيب الأمنية المتواجدة في كافة مداخل المدينة بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية لتدقيق معلومات الوافدين للمحافظة تمكنت مفارز قسم مكافحة الإجرام المتواجدة في السيطرات الخارجية من القبض على مطلوب وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

وأضاف البيان، أنه "تم احالت المتهم على الفور الى الجهات الأمنية المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة معه لينال جزاءه العادل وفق القانون".

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