التجارة تطلق اول منصة للتسوق الالكتروني لبيع المواد للمؤسسات الحكومية ودوائر الدولة

2023/02/19 | 13:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت الشركة العامة للأسواق المركزية في وزارة التجارة اطلاقها لأول منصة للتسوق الالكتروني للمؤسسات الحكومية ودوائر الدولة كافة.

وقال مدير عام الشركة زهرة الكيلاني في بيان إن "الشركة أطلقت منصة التسوق الالكتروني التي تعد أول منصة من هذا النوع تختص بتجهيز المواد لدوائر الدولة".

وأشارت الى أن "شركتها تتعامل مع المؤسسات الحكومية عبر موقع التسوق الالكتروني الخاص بالشركة العامة للأسواق المركزية حصراً ولا علاقة لها بأي مواقع اخرى ".

ودعت الگيلاني شركات القطاع الخاص سواء العراقية أوالعربية أوالاجنبية الى "لتجهيزها بمختلف المواد والبضائع المتوفرة لديهم من خلال التعاقد معها لغرض تصريف بضاعتهم عن طريق إضافة هذه الشركات في منصة التسوق الإلكترونية."

ونوهت في الوقت ذاته الى "اكمال الشركة اتمتة نظام الأفراد والمالي ونظام النقل والورشة ونظام أملاك الأسواق المركزية ونظام المخازن والمبيعات."

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