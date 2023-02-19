نيجيرفان بارزاني: جادون بحل المشاكل مع الحكومة الاتحادية وفق الدستور

2023/02/19 | 13:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، أن الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد ليست بذلك الحجم الكبير التي يصعب معها الحل، مؤكداً في الوقت ذاته أن تنظيم داعش ما يزال بإمكانه تقويض الأمن والإستقرار في البلاد.جاء ذلك … Readmore

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