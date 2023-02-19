شاهد بالفيديو.. شاهد .. فأر وقطة يتجولان في احد مستشفيات العراق

2023/02/19 | 14:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: V-i9H3_AYQs

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