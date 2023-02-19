بغداد.. السجن المؤبد بحق ثلاثة مجرمين بتهمة التعاطي وتجارة المخدرات

2023/02/19 | 14:03 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – محلياتأصدرت محكمة جنايات الرصافة في رئاسة محكمة استئناف جنايات الرصافة، اليوم الاحد، حكماً بالسجن المؤبد بحق ثلاثة مجرمين لقيامهم بتعاطي وتجارة المواد المخدرة في منطقة حي اور.

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