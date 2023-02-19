مؤيد اللامي يصل السعودية لرئاسة اجتماعات اتحاد الصحفيين العرب

2023/02/19 | 14:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس اتحاد الصحفيين العرب نقيب

الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، اليوم

الاحد، الى العاصمة السعودية الرياض

وذلك لرئاسة اجتماعات الأمانة العامة

لاتحاد الصحفيين.

وقال النقابة في بيان صحفي، ان "رئيس

ات

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