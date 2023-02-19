2023/02/19 | 14:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقدت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة

إيفان فائق جابرو، اليوم العوائل

العائدة في قضاء سنجار للإطلاع على

أوضاعهم والخدمات الأخرى المقدمة من

قبل الوزارة، ضمن خطة الوزارة لتنفيذ

برنامج العودة الطوعية وذلك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرة الهجرة والمهجرين تتجول بين أزقة قضاء سنجار وتتفقد أوضاع العوائل العائدة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزيرة الهجرة والمهجرين تتجول بين أزقة قضاء سنجار وتتفقد أوضاع العوائل العائدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).