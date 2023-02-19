2023/02/19 | 14:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

تعيين إشتفان كوفاتش حكماً لمباراة ليفربول وريال مدريد ضمن ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا وهو حكم نهائي خليجي 25 في البصرة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكم نهائي "خليجي 25" يقود مباراة الحسم بين ليفربول وريال مدريد في دوري الأبطال) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكم نهائي "خليجي 25" يقود مباراة الحسم بين ليفربول وريال مدريد في دوري الأبطال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).