الحكيم يؤكد للسفيرة الامريكية أهمية تطوير النظام المصرفي العراقي

2023/02/19 | 14:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

أكد رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم الأحد، أهمية تطوير النظام المصرفي وتعزيز التعاون بين بغداد وواشنطن في المجالات كافة.

وقال مكتب الحكيم، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن الأخير "التقى مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية، إلينا رومانيسكي، وأكد أهمية تعزيز العلاقات بين بغداد وواشنطن في جميع المجالات، فضلا عن تفعيل بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين، وإدامة العمل الأمني الاستباقي لضرب أوكار الإرهاب".

وأضاف أنه "خلال اللقاء تم البحث أيضا التعاون في مجال الطاقة لتطوير إمكانات العراق في مجال النفط و الغاز و الطاقة المتجددة مع العمل على حل إشكاليات المناخ والتغير البيئي"، مشيرا الى أن "العراق يقدم فرص استثمارية واعدة في مجال البناء والإعمار ويتعامل مع الجميع على أساس المصالح المشتركة وحفظ سيادته".

ودعا الحكيم، وفق البيان، إلى "تنظيم العلاقة بين العراق و التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب ضمن الاتفاقيات الأمنية العراقية مع التحالف الدولي و تفعيل سائر الاتفاقات التي تمت في الزيارات المتبادلة بين الجانبين"، مؤكد "أهمية تطوير النظام المصرفي العراقي و اعتماد الأتمتة والحوكمة في التعاملات التجارية العراقية".

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