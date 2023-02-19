السجن المؤبد لثلاثة مجرمين لقيامهم بتعاطي وتجارة المواد المخدرة

2023/02/19 | 14:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة جنايات الرصافة، اليوم الاحد، حكماً بالسجن المؤبد بحق ثلاثة مجرمين لقيامهم بتعاطي وتجارة المواد المخدرة في حي أور شرقي بغداد.

وقال اعلام القضاء في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "المجرمين ضبط بحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة واعترفوا بقيامهم بالمتاجرة فيها خلافا لأحكام القانون".





واضاف أن "المحكمة اصدرت قرارها استناداً لأحكام المادة 28/اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

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