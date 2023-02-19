عانى من نوبة قلبية في الـ19 من عمره.. هكذا قادته حالته إلى حب حياته

2023/02/19 | 14:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطب رجل في بوسطن حب حياته بفضل جهاز أنقذ حياته بشكلٍ حرفي.وقبل 4 أعوام، عندما كان يبلغ من العمر 19 عامًا في كولورادو، كان آدم ميلار يسعى وراء مهنة كلاعب هوكي، وكان يعاني من أعراض الإنفلونزا.وفي الواقع، كانت المشكلة في قلبه.وأنقذ حياته ابتكار من شركة "أبيوميد"، حيث قابل حبيبته المستقبليّة فيما بعد.

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