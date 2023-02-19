2023/02/19 | 14:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد ..فأر وقطة يتجولان في احد مستشفيات العراق

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فأر وقطة يتجولان في احد مستشفيات العراق قناة التغيير الفضائية.

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