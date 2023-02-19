المالية تباشر بتمويل رواتب شهر شباط

2023/02/19 | 14:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الوزارة في بيانها ان “دائرة المحاسبة في وزارة المالية باشرت بتمويل رواتب الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لشهر شباط الحالي”.

ودعت، الوزارة وحدات الانفاق التابعة لـ”الوزارات كافة، الى مراجعة مقر الوزارة / دائرة المحاسبة وحسب جدول المراجعة المعتمد لغرض البدء بإجراءات التمويل”.

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