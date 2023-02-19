وفاة ممثلة وإعلامية عربية

2023/02/19 | 14:58 - المصدر: بغداد اليوم

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توفّيت الممثلة المسرحية والإعلامية التونسية ريم الحمروني، اليوم الأحد 19 شباط 2023، إثر أزمة صحية.

وشاركت الحمروني في عدّة أعمال مسرحية وقدّمت أيضا أعمالا للتلفزيون والسينما.



كما كانت لها تجارب إعلامية إذاعية وتلفزيونية.

وفي مجال المسرح، شاركت في مسرحيات الشقف لسيرين قنون ونوار الملح للبحري الرحالي والنهاية لعزالدين قنون والجوهرة و الاسد لمحمد حسين قريع.

وفي السينما شاركت ريم الحمروني في 'تالة مون امور' لمهدي الهميلي و'صندوق عجب' لرضا الباهي و'البوم' لشيراز الفرادي و'فترية' لوليد الطايع.

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