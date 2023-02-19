ضبط دراجات نارية

2023/02/19 | 14:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، ضبط 11 حاوية مخالفة للقانون في ميناء ام قصر الاوسط.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "كوادر منفذ ميناء أم قصر الأوسط ضبطت 11 حاوية تحتوي انابيب، ادوات احتياطية للسيارات، دراجات نارية محورة، جميعها متجاوزة المدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء دون مراجعة اصحاب العلاقة".

واضافت، أنه "تم تشكيل لجنة من الجهات العاملة وتنظيم محضر ضبط اصولي وإحالة المواد الى مركز شرطة ام قصر الاوسط".

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