الصين تحذر بشأن

2023/02/19 | 15:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت الصين، الأحد، الولايات المتحدة من أنها "ستكون مسؤولة عن كل العواقب"، إذا صعدت الخلاف بشأن منطاد صيني أسقطه الجيش الأميركي هذا الشهر.

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