رئيس الجمهورية يعزي بذكرى استشهاد آية الله العظمى السيد الصدر

2023/02/19 | 15:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قدم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، التعازي بذكرى استشهاد آية الله العظمى السيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه:.

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