مجلس النواب يُنهي القراءة الاولى لمشروع قانون المساعدة القانونية

2023/02/19 | 15:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أنهى مجلس النواب، القراءة الاولى لمشروع قانون المساعدة القانونية.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان أن “البرلمان أنهى القراءة الاولى لمشروع قانون المساعدة القانونية”.

وكان نائب رئـيـس مجلس النواب شـاخـوان عـبـدالله، قد افـتـتـح أعـمـال الجلســـــة رقم (7)، الـــدورة الانتخابية الخامسة- السنـة التشريعية الثانية – الفصـــل التشريعـــي الاول.

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