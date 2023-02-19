نادية مراد تزور منازل بعض العائلات الايزيدية في ميونخ الالمانية

2023/02/19 | 15:26 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي ٢٤ – ميونخ قامت الحائرة على جائزة نوبل للسلام، “نادية مراد” رفقة زوجها الناشط الايزيدي “عابد شمدين” بزيارة الى منازل بعضالعائلات الايزيدية في مدينة ميونيخ عاصمة ولاية بافاريا الحرة جنوبي ألمانيا للقائهم ومناقشتهم وتناول الطعام معهمعلى طاولة واحدة خلال مشاركتها في مؤتمر ميونخ للأمن.ونشرت “مراد” تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها تابعتها …

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