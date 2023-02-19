رئيس الجمهورية يؤكد على اهمية الدور الرقابي لمجلس النواب في مكافحة الفساد

2023/02/19 | 15:26 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاحد، أهمية الدور الرقابي لمجلس النواب بمجال مكافحة الفساد وتقديم الخدمات للمواطنين وتحسين الواقع التعليمي في البلاد.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية: أن “رشيد استقبل في قصر بغداد، وفد تحالف وطن النيابي … Readmore

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