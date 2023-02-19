15 قتيلا على الأقل في قصف إسرائيلي استهدف حيا سكنيا في دمشق

2023/02/19 | 15:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفر قصف "إسرائيلي" استهدف حي كفرسوسة

السكني في دمشق ليل السبت الأحد،

عن استشهاد ما لا يقل عن 15 شخصا بينهم

مدنيون، وفق المرصد السوري لحقوق

الإنسان، في حصيلة هي الأعلى في

العاصمة نتيجة قصف مماثل.



من ج

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