البرلمان ينهي القراءة الاولى لقانوني الملاك والبيانات المالية لموازنة 2014

2023/02/19 | 15:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى مجلس النواب، الأحد، القراءة

الأولى لقانوني الملاك والبيانات

المالية لموازنة 2014.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب

في بيان، صحفي أن "نائب رئيس مجلس النواب

شاخوان عبد الله افتتح أعمال الجلسة

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