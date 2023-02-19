5 أطعمة تنقص الوزن وتخفض الكوليسترول

2023/02/19 | 15:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إن المغذيات كبيرة المقدار هي أنواع من

الأطعمة التي يجب أن تستهلكها حتى يعمل

جسمك بشكل صحيح، ويولد الطاقة ويمنع

الأمراض.



تشمل المغذيات المهمة

البروتين والكربوهيدرات والدهون غير

المشبعة والألياف والمزيد

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