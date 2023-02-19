الكرملين: الغرب غير مستعد للانخراط في مبادرات السلام بأوكرانيا

2023/02/19 | 16:01 - المصدر: قناة التغيير

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قال الكرملين الأحد، إن الدول الغربية لم تبد انفتاحا أو استعدادا للانخراط في مبادرات سلام لحل الصراع في أوكرانيا.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، القول: «حتى الآن، لا يوجد استعداد ولا انفتاح على مبادرات السلام من جانب الغرب ككل».

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