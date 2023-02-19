وثيقة: حكومة البصرة أنفقت 472 مليار دينار على مشروع القرنة

2023/02/19 | 16:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أظهرت وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، أن الحكومة المحلية في البصرة أنفقت 3 ترليون دينار على المشاريع في المحافظة خلال 2019.

وتكشف الوثيقة تخصيص 472 مليار دينار من الموازنة المالية الخاصة بمحافظة البصرة لمشروع القرنة والذي تشوبه شبهات فساد وتلكؤ في التنفيذ من قبل الشركة المحال إليها.

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