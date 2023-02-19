القاسم يتغلب على النفط ضمن دوري الكرة الممتاز

2023/02/19 | 16:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكن نادي القاسم، اليوم الأحد، سحب البساط من تحت فريق النفط خلال الجولة الـ17 من منافسات دوري الكرة الممتاز.

وأستطاع فريق القاسم أن يخطو النفط بهدف وحيد دون رد، بأقدام الاعب علاء قاسم، عند الدقيقة 51.

وستكتمل، اليوم منافسات الجولة الــ17 من دوري الكرة الممتاز بإقامة 6 مباريات، تحتضنها ملاعب بغداد والمحافظات، والتي تشهد مواجهات الطلبة وزاخو في ملعب الشعب الدولي، ويستقبل فريق الزوراء على ملعبه فريق الحدود.

من جانبه يلعب نفط الوسط أمام النجف فـي ديـربـي الـفـرات الأوســـط، ويطمح عندليب الفرات إلى النهوض من الكبوة إثر خسارته في المباراتين السابقتين أمام زاخـو ونوروز.

ويحل الكرخ ضيفا على نفط البصرة، سعيا منه لتصحيح المسار بعد تعثرين أمام الطلبة والجوية.

ويلتقي فريق الطلبة بضيفه فريق زاخو في مباراة يطمح فيها الانيق بتحقيق الفوز الرابع تواليا.

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