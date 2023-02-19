مساعدات أميركية جديدة مرتقبة للمتضررين.. بلينكن يصل تركيا ويتفقد أعمال الإغاثة في إنجرليك

2023/02/19 | 16:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن إلى قاعدة انجرليك في تركيا لتفقد أعمال الإغاثة وتقديم المساعدات للمتضررين من الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا والتي يقوم بها أكثر من مئتي فرد من فرق الرد والمساعدة على الكوارث وفرق من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، إضافة إلى القوات والطوافات الأميركية الموجودة في القاعدة.كما أن البحرية الأميركية حركت قطعا حربية في شرق المتوسط لتقديم مساعدات لوجستية للحكومة التركية، حسب مراسل "الحرة".

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