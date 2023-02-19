إدارة الكوارث التركية: أكثر من 6 آلاف هزّة ارتدادية ضربت جنوبي البلاد

2023/02/19 | 16:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن مسؤول في إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) تسجيل 6 آلاف و40 هزة ارتدادية إثر الزلزالين المدمرين الذين ضربا جنوبي البلاد.

وفي مؤتمر صحفي، الأحد، قال أورهان تتار مدير عام قسم الزلازل والحد من المخاطر في “آفاد”، إن عدد الهزات الارتدادية الناجمة عن الزلزالين بلغ 6040 هزة.

وأوضح أن 1628 هزة تراوحت قوتها بين 3 و4 درجات، و436 هزة بين 4 و5 درجات، و40 هزة بين 5 و6 درجات، وواحدة كبيرة بقوة 6.6 درجات.

ودعا تتار إلى تجنب دخول المباني المتضررة في ظل استمرار خطر الهزات الارتدادية، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يتجاوز بعضها 5 درجات.

وفي 6 فبراير، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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