"عالم نينتيندو".. إليك جولة داخل "لعبة فيديو" في أمريكا

2023/02/19 | 16:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتُتِح متنزه "سوبر نينتيندو وورلد" التّرفيهي الجديد في كاليفورنيا بالولايات المتحدة، وهذه هي المرّة الأولى التي تأخذ فيها متنزهات "يونيفرسال" المحليّة الضّيوف إلى داخل لعبة فيديو.

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