2023/02/19 | 16:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية، اليوم الأحد، انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في معظم المناطق المنكوبة.وذكرت إدارة الطوارئ في بيان،اطلع عليه/ المركز الخبري الوطني/ أنه ” تم الانتهاء من عمليات البحث […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتهاء عمليات البحث والإنقاذ لمعظم المناطق المنكوبة بتركيا المركز الخبري الوطني.

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