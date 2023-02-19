السيد الحكيم يدعو لتفعيل الاتفاقات المبرمة بين العراق والولايات المتحدة الاميركية

2023/02/19 | 16:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى السيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية سعادة السيدة إلينا رومانيسكي مؤكدا أهمية تعزيز العلاقات بين بغداد وواشنطن في المجالات كافة وتفعيل بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين، وإدامة العمل الأمني الاستباقي لضرب أوكار الإرهاب .

كما بحث الحكيم مع رومانيسكي التعاون في مجال الطاقة لتطوير إمكانات العراق في مجال النفط و الغاز و الطاقة المتجددة مع العمل على حل إشكاليات المناخ والتغير البيئي.

مبينا أن العراق يقدم فرص استثمارية واعدة في مجال البناء والإعمار ويتعامل مع الجميع على أساس المصالح المشتركة وحفظ سيادته.

الحكيم دعا إلى تنظيم العلاقة بين العراق و التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب ضمن الاتفاقيات الأمنية العراقية مع التحالف الدولي و تفعيل سائر الإتفاقات التي تمت في الزيارات المتبادلة بين الجانبين، مؤكدا أهمية تطوير النظام المصرفي العراقي و اعتماد الأتمتة والحوكمة في التعاملات التجارية العراقية.

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