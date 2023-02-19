2023/02/19 | 16:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0Hi50-I_yYw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الخلخالي: السوداني يعمل على اعادة العلاقات الاستراتيجية مع المجتمع الدولي) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الخلخالي: السوداني يعمل على اعادة العلاقات الاستراتيجية مع المجتمع الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).