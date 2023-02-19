اربيل تتوصل لاتفاق مع بغداد بشأن قانون النفط والغاز

2023/02/19 | 16:52 - المصدر: بغداد اليوم

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تشكيل لجنة مشتركة لصياغة مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي

اجتمع وفد حكومة إقليم كوردستان في بغداد، اليوم الأحد 19 شباط 2023، مع وفد الحكومة الاتحادية - وزارة النفط.

وتقرر خلال الاجتماع، تشكيل لجنة مشتركة لإعداد وصياغة مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي.

دائرة الإعلام والمعلومات

19 شباط 2023

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