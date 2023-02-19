مطار اربيل: 3 خطوات لحصول المسافرين على الدولار

2023/02/19 | 16:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مطار أربيل الدولي اليوم الاحد، عن اعتماد آليات جديدة لبيع الدولار داخل المطار للمسافرين والتي تتلخص بثلاث خطوات.

وبحسب بيان لإدارة المطار، تلقته "بغداد اليوم"، فأن "بيع الدولار سيكون من الآن فصاعداً وفق آليات جديدة"، مبينا ان "الإجراءات تتضمن اشتراط أن يراجع المسافر المكتب الرئيس لمصرف (RT) في شارع 40 م، قبل مدة لا تقل عن 24 ساعة من موعد الرحلة، لتسليم الوثائق الرسمية (جواز السفر، التأشيرة، وتذكرة الطيران)".

وبعد ذلك، يقوم المسافر بتسليم المبلغ المراد صرفه بالدينار العراقي إلى المصرف، والحصول على وصل بالمقابل، وبعد دخول المسافر إلى المطار، يحصل على المبلغ المالي بالدولار وفق الشروط المعلنة سابقاً، بعد تسليم الوصل وبطاقة الصعود إلى الطائرة، وفقاً للبيان.

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