ملخص لأبرز ماتضمنته جلسة البرلمان اليوم الأحد

2023/02/19 | 16:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

رفعت رئاسة مجلس النواب، اليوم الأحد، جلسة المجلس إلى اشعار آخر.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله قرر رفع جلسة مجلس النواب التي ترأسها اليوم إلى اشعار آخر".

واضافت أن "الجلسة شهدت انهاء القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الحادي والعشرون لقانون الملاك، والقراءة الاولى لمشروع قانون اقرار البيانات المالية للسنة المالية المنتهية لسنة 2014، والقراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الشركات الامنية الخاصة، والقراءة الاولى لمشروع قانون المساعدة القانونية، والقراءة الاولى لمشروع قانون الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية".

وتابعت أنه "في ختام الجلسة،قدم النائب فالح الخزعلي التعازي للشعب العراقي بمناسبة استشهاد الامام موسى بن جعفر عليه السلام"، معربا عن "شكره للقوات الامنية والدوائر الخدمية لتسهيل اجراءات الزيارة".

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