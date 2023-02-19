2023/02/19 | 17:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1caWLtIKZAg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عزيز الربيعي من النجف: قوى السلطة لا ترغب بتكرار الحركة الاحتجاجية في العراق كما حدث في العام 2019) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عزيز الربيعي من النجف: قوى السلطة لا ترغب بتكرار الحركة الاحتجاجية في العراق كما حدث في العام 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).