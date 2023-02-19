2023/02/19 | 17:00 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عزيز الربيعي من النجف: قوى السلطة لا ترغب بتكرار الحركة الاحتجاجية في العراق كما حدث في العام 2019) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 1caWLtIKZAg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عزيز الربيعي من النجف: قوى السلطة لا ترغب بتكرار الحركة الاحتجاجية في العراق كما حدث في العام 2019) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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