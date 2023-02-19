باستثناء محافظتين.. تركيا توقف جهود البحث عن ناجين من الزلزال

2023/02/19 | 17:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة إدارة الكوارث التركية (أفاد) أنّ تركيا قرّرت الأحد، بعد أربعة عشر يوماً من زلزال السادس من فبراير، وقف جهود البحث عن ناجين في كلّ المناطق باستثناء محافظتي كهرمان مرعش وهاتاي الأكثر تضرراً.

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