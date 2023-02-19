2023/02/19 | 17:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: دعت وزارة الخارجية السورية الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي...

ظهرت المقالة سوريا تطالب بإدانة دولية للاعتداءات الإسرائيلية وضمان عدم تكرارها أولاً على المسلة.

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