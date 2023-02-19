قافلة مساعدات تابعة لمنظمة

2023/02/19 | 17:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة "أطباء بلا حدود"، في بيان، إن قافلة مساعدات تابعة لها، مكونة من 14 شاحنة دخلت شمالي غرب سوريا عبر تركيا، الأحد.

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