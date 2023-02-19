لجنة الأمن والدفاع تقرر استضافة القادة الأمنيين لمناقشة الوضع في الطارمية

2023/02/19 | 17:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عقدت لجنة الأمن والدفاع، اليوم الاحد، اجتماعا برئاسة النائب عباس الزاملي رئيس اللجنة بحضور الأعضاء، فيما قررت استضافة القادة الأمنيين لمناقشة الوضع الأمني في الطارمية.وذكر بيان للدائرة الإعلامية في المجلس وتلقته ايرث نيوز، انه “جرى خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة مناقشة الوضع الأمني في منطقة الطارمية بالعاصمة بغداد وخصوصا تصدي […]

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