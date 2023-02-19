التعداد السكاني بالعراق.. دعاية سياسية أم ضرورة حكومية؟

2023/02/19 | 17:58 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إقراره للوثيقة المتعلقة بالتعداد السكاني، وهو ما أثار جدلا حول إمكانية تنفيذ التعداد وسط خلافات سياسية أبرزها المتعلقة بالمادة 140 من الدستور.

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