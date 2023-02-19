2023/02/19 | 18:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شهدت مراكز توزيع مفردات الحصة التمونية (السلّة الغذائية) تزاحما شهريا من قبل المواطن العراقي، وذلك لجودة مفردات السلة.

وأجرت عدسة (بغداد اليوم) جولة لنقل آراء المواطنين حول السلة الغذائية.

وطالب عددا من المواطنين باستمرارها وديمومتها كونها ساهمت في خفض الاسعار بالعراق، فضلا عن كونها دعمت شريحة كبيرة من الفقراء، مشيدين بجودة مفردات السلّة الغذائية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جودة السلة الغذائية تنهي تكاسل المواطنين من استلام التموينية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جودة السلة الغذائية تنهي تكاسل المواطنين من استلام التموينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).