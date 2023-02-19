ميسي يتألق بالرمق الأخير.. تسديدة مذهلة بمباراة الأهداف السبعة

2023/02/19 | 18:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحرز ليونيل ميسي ركلة حرة بشكل رائع، في الوقت بدل الضائع، ليقود باريس سان جرمان للفوز 4-3 على ليل ويعزز تصدره لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، بفارق ثماني نقاط، الأحد.

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