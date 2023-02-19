العوادي: اتفقنا مع واشنطن بشأن الدولار والنتائج ستظهر في الأسواق

2023/02/19 | 18:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الأحد، إن نتائج مفاوضات الوفد العراقي مع الإدارة الأميركية في واشنطن تمخضت عنها اتفاقيات كثيرة يتعلق بعضها بالاقتصاد “وستكون آثارها ملموسة في القريب العاجل”.

وقال العوادي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “نتائج حوارات الوفد المفاوض العراقي في الولايات المتحدة الأميركية كانت إيجابية جداً وتوصلنا إلى حلول واتفاقات كثيرة مع الجهات الأميركية مثل البنك الفيدرالي والخزانة والخارجية وغيرها”.

وأضاف، أن “آثار الحوار والاتفاقات هذه ستكون ملموسة في القريب العاجل خاصة ما يتعلق بأزمة الدولار وسعر الصرف”.

وأوضح “هناك آلية جديدة ستستهم في استقرار سعر الصرف في الأسواق في قادم الأيام، وبالسعر الرسمي”.

وعقد الوفد العراقي برئاسة وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء فؤاد حسين مفاوضات مع الإدارة الأميركية حول العلاقة بين البلدين وفق اتفاقية الإطار الستراتيجي الموقعة بينهما سابقاً.

وتناولت المفاوضات قضايا الاقتصاد والطاقة والأمن والتعليم وغيرها من الملفات،

ويوم امس، أفاد “معهد الشرق الاوسط” الأميركي بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ضغطت على الوفد العراقي “من أجل دفع بغداد لإعادة توجيه قطاع الطاقة العراقي بعيداً عن إيران، والتعامل مع الاتهامات بأن قطاعها المصرفي يساعد النظام الإيراني بالتفلت من العقوبات الغربية”.

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