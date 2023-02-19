2023/02/19 | 18:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة،اليوم الاحد، عن نسبة انجاز مشروع انشاء الممر الثاني لطريق (رمادي – حديثة) في محافظة الانبار.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ ان”مشروع انشاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاعمار والاسكان: مشروع طريق “رمادي-حديثة”بلغ مراحله الاخيرة المركز الخبري الوطني.

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