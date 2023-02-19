لجنة النفط والغاز النيابية:البصرة تنتج 90‎% من إجمالي نفط العراق

2023/02/19 | 18:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، اليوم الأحد، أن ما يقارب 90‎% من إجمالي إنتاج النفط من محافظة البصرة.وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أن […]

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