2023/02/19 | 18:29 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، اليوم الأحد، أن ما يقارب 90% من إجمالي إنتاج النفط من محافظة البصرة.
وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أن […]
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وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أن […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة النفط والغاز النيابية:البصرة تنتج 90% من إجمالي نفط العراق المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة النفط والغاز النيابية:البصرة تنتج 90% من إجمالي نفط العراق) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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